Voznik avta odvzel prednost, z motoristom je hudo

V soboto nekaj pred 19. uro se je v Rovišču, na območju Zagorja ob Savi,

zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega

vozila in motorist.



Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik pri zavijanju levo odvzel prednost motoristu, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je motorist huje telesno poškodoval.



Policisti so opravili ogled in preverjajo vse okoliščine prometne nesreče,

o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno tožilstvo.





Še ena nesreča pa se je v soboto zgodila v Zgornjem Tuhinju, ko je motorist zaradi neprilagojene hitrosti padel in se huje telesno poškodoval. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo izvedli ustrezen ukrep.