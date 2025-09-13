TRAGEDIJA

Voznik (72) umrl na kraju nesreče, tri osebe odpeljali (FOTO)

Zgodil se je na glavni cesti Zidani most-Laško
Fotografija: Na kraju prometne nesreče. FOTO: PGD Laško
Na kraju prometne nesreče. FOTO: PGD Laško

S. U.
13.09.2025 ob 07:45
13.09.2025 ob 07:46
S. U.
13.09.2025 ob 07:45
13.09.2025 ob 07:46

V petek ob 10.46 se je na glavni cesti Zidani most-Laško izven naselja Rimske Toplice v občini Laško zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 72-letni voznik osebnega vozila, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Nesreča se je zgodila, ko je 75-letni voznik osebnega vozila vozil iz smeri naselja Rimske Toplice v smeri Laškega ter zapeljal na nasprotni vozni pas, po katerem je pripeljal 72-letni voznik osebnega avtomobila in čelno trčil vanj. 72-letni voznik osebnega vozila je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Kot sporočajo s PGD Laško je prišlo do trčenja treh vozil. Gasilci Gasilske enote Laško in PGE Celje so protinaletno in požarno zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem, iz vozila s tehničnim posegom rešili dve ujeti osebi, odklopili akumulatorja in posuli razlite motorne tekočine. Gasilci Gasilske enote PGD Rimske Toplice so zavarovali kraj pristanka helikopterja HNMP. Tri poškodovane osebe so bile odpeljane v SB Celje, ena oseba je preminula na kraju nesreče.

Kronika v zadnjih 24 urah

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 149 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 25 nesreč pa se je končalo lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 91 kršitev javnega reda in miru ter 82 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 73-krat posredovali na javnih krajih in 18-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 13 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 33 tatvin, 14 poškodovanj tuje stvari, 13 vlomov, po šest povzročitev telesnih poškodb in ponarejanj denarja, tri grožnje, dva ropa, dve kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami in dve kaznivi dejanji nasilja v družini ter eno ponarejanje listin.

