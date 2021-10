Voznik (44) bežal pred policisti, na koncu trčil vanje

V četrtek 15.35 so policisti v Pivki zapeljali za 44-voznikom voznikom osebnega avtomobila, ki ni ustavljal na znake za zaustavitev, poroča tamkajšnja policijska uprava. Čez nekaj minut so ga ustavili na Kolodvorski, vendar je ponovno odpeljal proti Postojni. Drugič je bil zaustavljen v Gradcu, kjer je trčil v policijsko vozilo. Policisti so ga obvladali in ugotovili njegovo identiteto. Zavrnil je preizkus alkoholiziranosti in strokovni pregled, nima pa niti veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so mu zasegli, odrejeno mu je bilo pridržanje, sledi še obdolžilni predlog.

Pijana voznica na znake policistov ni ustavila

Ob 22.30 pa so policisti v Portorožu ustavili 59-letno voznico osebnega avtomobila. Preizkus alkoholiziranosti ji je pokazal 0,51 mg/l. Po zaključenem postopku je sedla nazaj v vozilo in nadaljevala vožnjo, na znake policistov pa ni ustavila. Vozila je proti Valeti in nato Luciji ter na koncu pripeljala pred PP Piran. Postopek se je tam nadaljeval. Z rezultatom preizkusa se ni strinjala, odrejen ji je bil strokovni pregled, pa ga je odklonila. Vozilo so ji zasegli. Zoper njo bo podan enotni obdolžilni predlog.

Komentarji: