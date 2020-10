Voznik (37) trčil v deklico na skiroju

V četrtek okoli 17.15 so bili novogoriški policisti obveščeni o prometni nesreči tik pred krožiščem na Goriški cesti v Ajdovščini. Mlajša deklica je s skirojem zapeljala po prehodu za pešce (proti Tovarniški cesti), voznik osebnega avtomobila, ki je pripeljal iz smeri naselja Cesta pa jo je zbil.



Lažje poškodovano deklico so oskrbeli reševalci NMP ZD Ajdovščina in jo odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Po nudeni zdravniški pomoči je bila odpuščena v domačo nego.



Policistom in reševalcem so pomagali tudi gasilci GRC Ajdovščina. Policisti Policisti so 37-letnemu povzročitelju nesreče zaradi prevelike hitrosti pred prehodom za pešce izdali plačilni nalog.