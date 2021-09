Voznik (28) trčil v ograjo in zapeljal v potok

Okoli 10.30 so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči v kraju Loka. Policisti PP Šentjernej so opravili ogled in ugotovili, da je 28-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani in smeri vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, kjer je trčil v ograjo in se z vozilom prevrnil v potok.



Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,60 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

