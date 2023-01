Voznik (22) z dvema sopotnikoma v drevo, avto pogorel v celoti

Kranjski policisti so v soboto zgodaj zjutraj obravnavali 22-letnega voznika z dvema sopotnikoma, ki je zaradi neprilagojene hitrosti, z avtomobilom zapeljal izven vozišča in trčil v drog javne razsvetljave, nato pa še v drevo, kjer se je avtomobil vžgal in pogorel v celoti.

Kot sporočajo s PU Kranj so na kraju ogenj pogasili gasilci. Po prvih podatkih ni bil nihče poškodovan. Voznik je avtomobil vozil brez vozniškega dovoljenja za to kategorijo in pod vplivom alkohola (0,86 mg/l). Odrejena sta mu bila strokovni pregled na alkohol in pridržanje do 12 ur.

Policisti še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah in vodijo postopek tudi v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.