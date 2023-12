Voznik (21) v ovinku prehiteval tovorno vozilo in zakrivil hudo nesrečo

V četrtek ob 7.18 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Novim mestom in Metliko, pri naselju Jugorje pri Metliki.

Policisti PP Metlika so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 21-letni voznik osebnega avtomobila, ki je peljal proti Metliki: »V nepreglednem ovinku je začel prehitevati tovorno vozilo, takrat pa je pravilno, iz nasprotne smeri pripeljal 26-letni voznik kombija, ki je zapeljal skrajno desno, vendar trčenja ni mogel preprečiti.«

Hudo poškodovanega 21-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. 26-letnik in 41-letni potnik v njegovem vozilu sta se v nesreči lažje poškodovala.

Policisti okoliščine še preverjajo in bodo zoper povzročitelja nesreče ustrezno ukrepali, so sporočili iz PU Novo mesto.