V ponedeljek okoli 18. ure so policiste postaje Novo mesto obvestili o prometni nesreči pri Velikem Slatniku.



Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 15-letni voznik kolesa z motorjem zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča izgubil nadzor nad vozilom in padel.



Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za hujše poškodbe.



Policisti so kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, kolo z motorjem zasegli, okoliščine pa še preverjajo.