Voznici z avtom v stavbo

V torek okoli 15.30 se je na Tivolski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi voznica in voznik osebnega vozila ter voznik tovornjaka.Voznica je peljala po Tivolski cesti z Dunajske proti Celovški cesti. Potem ko je z desnega zapeljala na sredinski pas, se ni prepričala, ali to lahko stori brez nevarnosti za druge, in je trčila v tovorno vozilo na sredinskem pasu. Po trčenju jo je odbilo v levo na nasprotno stran ceste, tam je trčila še v vozilo voznika, ki je pripeljal nasproti. Potem pa je njeno vozilo odbilo levo z vozišča, tam je treščilo v steno poslovnega objekta in betonski steber ob Tivolski cesti. Voznica se je pri tem laže poškodovala, nastala je tudi materialna škoda tako na vozilih kot na objektu. Policisti so povzročiteljici izdali plačilni nalog, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.Okoli pol desetih dopoldne je na Igu voznica osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti v krožišču zapeljala s ceste in trčila v rob stanovanjske hiše in drog javne razsvetljave. Pri tem se je laže poškodovala. Policisti so ji izdali plačilni nalog.V Tržiču na semaforiziranem križišču »pod bazenom« se je včeraj zjutraj prevrnilo tovorno vozilo. Kot poročajo s kranjske policijske uprave, ugotovitve kažejo na neprilagojeno hitrost vožnje. Pri prevrnitvi se je tovor razsul na brežino. Poškodovanih ni bilo, nastala pa je materialna škoda. Postopek proti vozniku še poteka.