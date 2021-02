Voznica zapeljala v potok, iz vozila so jo morali reševati (FOTO)

V sredo ob 8.44 je pri Zavratcu v občini Sevnica voznica z osebnim vozilom zapeljala v potok.Gasilci iz PGD Sevnica so zavarovali kraj, s tehničnim posegom izvlekli poškodovano voznico iz vozila in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Sevnice pri oskrbi in prenosu poškodovanke. Preprečili so iztekanje motornih tekočin, izvlekli vozilo iz potoka ter nudili pomoč policiji in avtovleki. Zavarovali so kraj pristanka vojaškega helikopterja na Radni.Posadka s helikopterjem in z dežurno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči na krovu je poškodovanko odpeljala v celjsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.