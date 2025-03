Voznica zapeljala vzvratno in zbila peško, z njo je hudo

Kranjskogorski policisti so bili v ponedeljek popoldan obveščeni o prometni nesreči, v kateri sta bili udeleženi voznica avtomobila in peška. Po prvih podatkih policije je voznica z avtomobilom zapeljala vzvratno in pri tem trčila v peško, ki se je hudo telesno poškodovala.

Na kraju ji je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in jo z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Zoper voznico policisti vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Voznik trčil v kolesarja

Kranjski policisti so bili včeraj nekaj čez 15. uro obveščeni o prometni nesreči na območju Kranja, v kateri sta bila udeležena voznik avtomobila in kolesar. Po podatkih policije je voznik avtomobila zaradi nepravilnega premika trčil v kolesarja, ki je po kolesarski stezi prečkal cesto. Vozniku avtomobila so policisti izdali plačilni nalog za povzročitev prometne nesreče, kolesarju pa za nepravilno smer vožnje, saj se je pripeljal po napačni strani kolesarske steze glede na njegovo smer vožnje, še poroča kranjska policijska uprava.