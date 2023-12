Voznica zapeljala s cestišča, trčila je v drevo

Ob 15.50 je v naselju Marjeta na Dravskem polju voznica z osebnim vozilom zapeljala s cestišča in trčila v drevo. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator. Reševalci NMP Maribor so poškodovano osebo prepeljali v UKC Maribor, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.