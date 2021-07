Voznica zapeljala na nasprotni vozni pas, možakar, v katerega je trčila, umrl (FOTO)

Danes se je pri Turjaku zgodila huda prometna nesreča. Po ogledu so iz PU Ljubljana sporočili, da je 47-letna voznica osebnega vozila, ki je vozila iz smeri Lašč proti Turjaku, iz neznanega razloga zavila na nasprotnosmerno vozišče in trčila v pravilno vozečega voznika osebnega vozila.



V nesreči se je voznica lažje poškodovala, 80-letni voznik, v katerega je trčila, pa je kljub zdravniški pomoči na kraju samem umrl. Policisti nadaljujejo preiskavo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.



Zaradi opravljanja ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic je bila cesta zaprta do opoldneva.

