Voznica zakrivila prometno nesrečo, udeleženega 36-letnika pa so morali obvladati policisti

S PU Novo mesto so bili včeraj po 14. uri obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Trebnjem.

»Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna voznica osebnega avtomobila, ki je odvzela prednost 36-letnemu vozniku. Udeleženec prometne nesreče, ki je kazal znake alkoholiziranosti, se je med obravnavo nedostojno vedel do policistov in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,85 miligrama alkohola (2,8 g/kg),« še dodajajo.

Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.