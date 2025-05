Voznica v Kranju odvzela prednost in hudo poškodovala voznika e-skiroja

V petek so kranjski policisti prejeli obvestilo o prometni nesreči, ki se je zgodila v jutranjih urah na Delavski ulici. Po zbranih podatkih je okoli 7. ure 28-letna voznica osebnega vozila v krožišču odvzela prednost vozniku električnega skiroja in trčila vanj.

Ob trku je voznik e-skiroja padel po tleh in utrpel hude telesne poškodbe. Na kraj nesreče so bili napoteni policisti, ki so opravili ogled in začeli zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Zoper voznico vodijo postopek zaradi suma kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.

Policija bo o ugotovitvah obvestila pristojno državno tožilstvo. Preiskava še poteka.