Voznica trčila v pešca, ki je zaradi poškodb umrl

25. januarja se je nekaj po 9. uri zgodila prometna nesreča na območju Policijske postaje Ormož. V nesreči sta bila udeležena 64-letna voznica osebnega avtomobila in 83-letni pešec.

S PU Maribor so sporočili, da je pešec, ki je državljan Hrvaške, umrl.

Voznica osebnega avtomobila je pri vzvratni vožnji trčila v 83-letnega pešca.

Na kraju so mu nudili prvo pomoč in ga odpeljali v bolnišnico. Zdaj so sporočili, da je tam umrl.

Zoper voznico bo podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po 323. členu Kazenskega zakonika (KZ-1).