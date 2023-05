Voznica se je z avtom zaletela v drevo

Včeraj ob 22.23 je v naselju Sveti Anton, občina Koper, voznica z osebnim vozilom zapeljala s cestišča in trčila v drevo.

Gasilci JZ GB Koper so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, izklopili akumulator ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči, ki so poškodovanko odpeljali v SB Izola, poroča uprava za zaščito in reševanje.