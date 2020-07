Voznica se je z avtom zabila v drevo, vozilo zajel ogenj

Danes ob 12.41 je v naselju Stan, občina Mirna, osebno vozilo zapeljalo z vozišča in trčilo v drevo, nato pa še zagorelo



Občani so začeli gasiti pred prihodom gasilcev PGD Mirna in Trebnje, ki so ogenj dokončno pogasili, odklopili akumulator in pregledali vozilo s toplotno kamero ter odstranili podrt telekomunikacijski drog z vozišča.

​

​Reševalci nujne medicinske pomoči Trebnje so poškodovano voznico pregledali na kraju in jo nato prepeljali v novomeško bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.