Voznica prehitevala kombajn, 21-letnik hudo poškodovan

V torek ob 15.07 so bili policisti obveščeni o hudi prometni nesreči na cesti pri Logu (PP Sevnica). Po prvih ugotovitvah policistov je voznica osebnega avtomobila peljala iz smeri Sevnice proti Krškem: »Pri naselju Log je ob prehitevanju kombajna zapeljala na nasprotno smerno vozišče, v trenutku ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 21-letni motorist. Motorist se je poskušal umakniti desno, vendar je kljub temu prišlo do trčenja. Motor je odbilo, voznik pa je padel in obležal na travniku.« V poročilu PU Novo mesto pišejo, da so hudo poškodovanemu motoristu pomoč do prihoda reševalcev nudili očividci, potem pa je bil s helikopterjem prepeljan v UKC Ljubljana. Policisti PPP Novo mesto okoliščine nesreče še preiskujejo.