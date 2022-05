Voznica povzročila silovito čelno trčenje, štiri osebe poškodovane (FOTO)

V nedeljo okoli 10. ure so celjski policisti v Udmatu na območju Laškega obravnavali prometno nesrečo. Povzročila jo je voznica osebnega avtomobila, ki je vozila iz smeri Laškega proti Rimskim Toplicam. Na ravninskem delu vozišča je zapeljala na nasprotnosmerno vozišče, po katerem je v tistem trenutku pravilno pripeljal voznik osebnega vozila. V silovitem čelnem trčenju se je lažje poškodovala, voznik pa huje.

Gasilci PGD Laško in PGE Celje so s tehničnim posegom odprli vozili in omogočili dostop in reševanje oseb. Poškodovane so reševalci NMP odpeljali v bolnišnico Celje.

V prometni nesreči sta bili poškodovani še sopotnici v voznikovem vozilu, in sicer ena huje, ena pa lažje. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.