Voznica pijana kot čep, končala je v bolnišnici

Policiste so v nedeljo popoldne obvestili, da skozi Lenart, v smeri proti Benediktu, po pločniku vozi osebni avtomobil.

Voznico (43) osebnega avtomobila so ustavili še v Lenartu in ji odredili preizkus alkoholiziranosti.

Ta je pokazal 1,13 mg/l brez tolerance.

Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču. Zaradi slabosti, ki jo je med postopkom obšla, so jo z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor.