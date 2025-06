Voznica odvzela prednost mopedistu, z njim je hudo

Policisti, ki za red in mir skrbijo na območju Policijske uprave Celje, so v ponedeljek obravnavali tri prometne nesreče, v katerih so se udeležencu hudo poškodovali, v vseh treh primerih pa so jo skupili najbolj ranljivi udeleženci v prometu.

Prva se je zgodila okrog 16.30 v Ravnah na območju Šoštanja, kjer je motorist zapeljal na levo stran vozišča v živo mejo in padel. Pri padcu se je huje poškodoval.

Okoli 17. ure sta v Rečici ob Paki trčila voznica osebnega vozila in mopedist. »Prometno nesrečo je povzročila voznica osebnega vozila, ki je pri zavijanju v levo odvzela prednost mopedistu. V trčenju se je mopedist tako hudo poškodoval, da so ga s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana,« je pojasnila tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin.

Okoli 19. ure so bili policisti nato obveščeni še o tretji nesreči, in sicer se je v Hramšah hudo poškodoval voznik štirikolesnika, ki je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljal v jarek ob vozišču.