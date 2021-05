Voznica mu je izsilila prednost, trčenje je bilo neizbežno

V torek ob 14. uri se je zgodila nesreča, v kateri sta trčila avtomobil in motorno kolo.



V poročilu PU Koper so zapisali, da se je v Portorožu 59-letna voznica osebnega avtomobila iz Pirana vključevala z neprednostne ceste Sončne poti na prednostno Belokriško cesto proti Piranu. V tistem trenutku je po prednostni cesti pripeljal voznik motornega kolesa, 29-letni Izolčan. Pirančanka mu je pri vključevanju zaprla pot in motorist je trčil v osebni avto.



Pri tem se je lažje poškodoval.



Kršiteljica je prejela plačilni nalog.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: