Voznica močno pijana, sopotnik pa fizično nad policista

Policisti PP Brežice so v petek okoli 20.30 na območju Župelevca opravljali kontrolo prometa in ustavili 43-letno voznico škode. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so ji odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imela 1,14 miligrama alkohola (2,4 g/kg).



Kršiteljica ni upoštevala ukazov policistov, v postopek pa se je vmešal tudi 47-letni sopotnik, ki je policistu poskušal preprečiti izvedbo postopka. Žalil ga je, mu grozil in ga udaril, zato so zoper oba uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.



Zoper žensko bodo vložili obdolžilni predlog, zoper moškega pa na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: