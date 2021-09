Voznica izsilila prednost mopedistu

V torek ob 6.20 se je na cesti med Oševljekom in Renčami zgodila prometna nesreča z udeležbo voznice osebnega avtomobila in voznika mopeda, pri kateri se je mopedist lažje poškodoval.



»Policisti so ugotovili, da je voznica osebnega avtomobila pri zavijanju levo izsilila prednost vozniku mopeda in trčila vanj. Voznik je padel in se lažje poškodoval. Policisti so voznici osebnega avtomobila izdali plačilni nalog zaradi izsiljevanja prednosti,« so zapisali v sporočilu PU Nova Gorica.

