Voznica izsilila motorista, njegove poškodbe so opredelili kot hude

Na relaciji Črnomelj – Vranoviči je v četrtek zvečer prišlo do prometne nesreče, v kateri se je huje poškodoval motorist. Po prvih ugotovitvah je 35-letna voznica osebnega avtomobila izsilila prednost 26-letnemu vozniku motornega kolesa. Ta je padel po vozišču in si poškodoval zapestje in glavo – v novomeški bolnišnici so poškodbe opredelili kot hude.

Prisotnosti alkohola niso ugotovili pri nobenem od udeležencev. Zaradi nudenja pomoči, ogleda kraja in odstranjevanja posledic je bil promet oviran uro in pol.