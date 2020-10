Voznica iz Kočevja divjala in zdrsnila s ceste

V četrtek ob 13.45 so na PU Koper prejeli več klicev, da je na Šmarski prevrnjen osebni avto.



Policisti so na kraju ugotovili, da je v prometni nesreči samoudeležena 65-letna voznica osebnega avtomobila iz Kočevja, ki je vozila od Dragonje proti Šmarjam, pri tem pa zaradi neprilagojene hitrosti na spolzkem in mokrem vozišču izgubila nadzor nad vozilom. Zdrsnila je po cestišču, nakar je z zadnjim desnim kolesom vozilo zadelo robnik in se prevrnilo na levi bok.



Z reševalnim vozilom je bila odpeljana v izolsko bolnišnico na pregled.



Prejela bo globo, poroča PU Koper.