Voznica avtomobila je imela veliko sreče (FOTO)

Včeraj okrog 8. ure se je pri Veržeju zgodila prometna nesreča na železniških tirih, v kateri sta bila udeležena vlak in osebni avtomobil. »Z ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da se je voznica peljala iz Veržeja proti Krapju. Ko se je pripeljala do železniškega prehoda s polzapornicami, ki so bile v času nesreče spuščene, je zaradi bleščanja sonca spregledala vlak, ki je pripeljal iz Murske Sobote. Voznica je kljub zaviranju zaradi spolzkega vozišča s sprednjim delom vozila zapeljala na tirnice, kjer je v avto trčil vlak,« je sporočila ​Suzana Rauš, tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska Sobota. Avtomobil je bil dodobra uničen, kar pomeni, da je voznica imela veliko sreče, saj je po trčenju kar sama zapustila vozilo. Posredovali so gasilci PGD Ljutomer in služba nujne medicinske pomoči. »Gasilci so izvajali požarno varovanje ter pomagali policiji pri usmerjanju prometa,« je poročal republiški center za obveščanje.

Nastala večja škoda

V nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala pa je večja materialna škoda. Zaradi prometne nesreče in zato zaprte proge je bil med postajama Ljutomer in Murska Sobota za vlak 2500, ki je imel predviden odhod iz Ljutomera ob 8.27, in 2501 s predvidenim odhodom iz Murske Sobote ob 9.45 organiziran nadomestni avtobusni prevoz, smo izvedeli. Nadomestni avtobusi so na tej relaciji vozili tudi namesto vlaka 640, ki bi moral iz Ljutomera odpeljali ob 10.27, so sporočili s Slovenskih železnic.

