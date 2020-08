Voznica (71) zapeljala v ograjo in breg, očividca nesebično pomagala

Policiste OKC PU Nova Gorica so v četrtek ob 15.58 obvestili o varnostnem dogodku v cestnem prometu na glavni cesti med vasjo Kamno in Kobaridom, v katerem je bilo udeleženo osebno vozilo.



Tolminski policisti so na kraju ugotovili, da je 71-letni voznici avtomobila med vožnjo proti Kobaridu postalo slabo in je zato zapeljala na nasprotni vozni pas, pri čemer je z vozilom podrsala ob zaščitno ograjo in trčila v breg ob robu vozišča, nato pa ji je vozilo uspelo ustaviti.



Takoj po nesreči sta občana (voznik in voznica osebnega avtomobila), ki sta bila priča dogodka, takoj ustavila in pomagala voznici ter usmerjala promet na kraju vse do prihoda policistov.



Voznic0 (71) so svojci odpeljali na pregled v zdravstveni dom, poroča PU Nova Gorica.