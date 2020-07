V sredo malo pred 13. uro so bili trebanjski policisti obveščeni o prometni nesreči na Stanu. 45-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi nepravilne strani vožnje zapeljala s ceste in trčila v drevo. Po trčenju je avtomobil zagorel, požar pa so pogasili gasilci PGD Trebnje.



Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico, so sporočili iz PU Novo mesto.