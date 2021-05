Voznica (36) v silovitem trčenju umrla, znane poškodbe otroka (1)

Letos štirje žrtve prometnih nesreč v Pomurju

Kot smo že poročali, se je danes okoli pol devete ure zjutraj. Po naših neuradnih podatkih je v nesreči majhen otrok ostal brez mamice.Z zbiranjem obvestil in z ogledom kraja prometne nesreče je policija ugotovila, da se je 36-letna voznica osebnega avtomobila v katerem je bil pravilno, v otroškem sedežu zavarovan 13-mesečni otrok, vozila po lokalni cesti iz smeri naselja Nedelica v smeri naselja Dobrovnik. Ko se je pripeljala do križišča, je zapeljala na prednostno cesto v trenutku, ko je po njej pripeljal voznik osebnega avtomobila. Vozili sta silovito trčili, voznica je zaradi poškodb na kraju umrla.Otroka v vozilu voznice so z hudimi telesnimi poškodbami odpeljali v UKC Ljubljana. Voznik drugega vozila je bil lahko telesnopoškodovan.Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila preiskovalni sodnik in državna tožilka OS V Murski Soboti, ki sta odredila izvedeniško mnenje, na podlagi katerega se bo ugotovil dejanski vzrok prometne nesreče.V letošnjem letu so policisti na območju Pomurja obravnavali 234 prometnih nesreč v katerih so štiri osebe izgubile življenje, 11 pa jih je bilo hudo telesno poškodovanih.