Voznica (28) z vozilom na streho

Policiste postaje Krško so v petek, 22. 1., okoli 15.30 obvestili o prometni nesreči v Veliki vasi pri Krškem.



Opravili so ogled in ugotovili, da je 28-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila.



Povzročiteljici, ki se je v nesreči lažje poškodovala, so zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Komentarji: