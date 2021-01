Voznica (24) se je zabila v trgovski center in jo s kraja mahnila peš

Malo po polnoči je na območju Slovenske Bistrice 24-letna voznica osebnega avtomobila zapeljala s ceste in trčila v trgovski center. Voznica je vozilo pustila tam in odšla, vendar so jo policisti kmalu izsledili v bližini. Ugotovili so, da je vozila pod vplivom alkohola, saj je preizkus z alkotestom pokazal 0,75 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Čutila je bolečine, zato jo je reševalno vozilo odpeljalo v UKC Maribor. Tam so ugotovili, da je huje poškodovana.



Voznici je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, postopek zoper njo pa sledi še na okrajnem sodišču za prekrške, so sporočili iz PU Maribor.