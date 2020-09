Voznica (19) zbila motorista in pobegnila

V sredo okoli 14.30 je 19-letna voznica osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak (hrvaška državljanka) v Hardeku odvzela prednost 22-letnemu vozniku kolesa z motorjem in trčila vanj, poroča mariborska policijska uprava.



Voznik kolesa z motorjem je po trčenju padel in se lažje poškodoval, voznica pa je, ne da bi ustavila, odpeljala s kraja prometne nesreče. Poškodovanca so z reševalnim vozilom prepeljali v SB Ptuj, policisti pa so pobeglo voznico ustavili v Cvetkovcih. Kazensko jo bodo ovadili pristojnemu tožilstvu.