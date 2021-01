Voznica (17) se je huje poškodovala

Policisti Policijske postaje Trebnje so bili v četrtek nekaj po 15. uri obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo mlajšo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči.



Zbrali so obvestila, opravili ogled in ugotovili, da se je nesreča zgodila v okolici Šentruperta, kjer je 17-letna voznica neregistriranega mopeda izgubila oblast nad vozilom, padla in se huje poškodovala. Nekatere okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

