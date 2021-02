Ob 7.48 je v Gočovi v občini Sveta Trojica osebno vozilo zletelo s ceste in pristalo na boku. Gasilci JZ Gasilska brigada Maribor in PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in posuli iztekle tekočine z absorbentom.



Reševalci NMP Lenart so oskrbeli poškodovano osebo.

