Vozilo zaradi udora zdrsnilo v globino, ustavilo se je kakšnih 40 metrov pod cesto

V petek ob 13.09 je izven naselja Konjšica, občina Litija, na gozdni cesti tovorno vozilo-hruška zaradi udora cestišča zdrsnilo, se po pobočju večkrat prevrnilo in obstalo na boku okoli 40 metrov pod cesto. Gasilci PGD Litija so zavarovali kraj nesreče, stabilizirali vozilo, prečrpali okoli 70 litrov nafte iz rezervoarja in pobrali naokoli ležeče akumulatorje. Reševalci NMP Litija so voznika na kraju preventivno pregledali, po potrebi bo sam poiskal zdravniško pomoč. Hruško bodo v prihodnjih dneh z avto dvigalom odstranili delavci pooblaščene službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.