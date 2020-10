Vozilo v odbojno ograjo in na streho

Ob 23.38 je na Jelenovem klancu, Ljubljanska cesta v Kranju, osebno vozilo zapeljalo na pločnik, prebilo odbojno ograjo, se prevrnilo in pristalo na strehi. Gasilci GARS Kranj so poškodovano osebo pospremili do reševalnega vozila, prometno in požarno zavarovali kraj nesreče, nudili razsvetljavo mesta nesreče, dvignili vozilo in ga postavili nazaj na kolesa, odklopili akumulator ter z vpojnim sredstvom sanirali razlite motorne tekočine na vozišču. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP Kranj in jo prepeljali v ZD Kranj. Dežurni delavci KP Kranj so zaščitili poškodovano ograjo. Cesta je bila v času intervencije zaprta, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.