Vozilo se je večkrat prevrnilo, dve osebi odpeljali

Ob 20.26 je izven naselja Breg, občina Majšperk, osebno vozilo zapeljalo izven cestišča in se večkrat prevrnilo. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu dveh poškodovanih oseb, piše uprava za zaščito in reševanje,