Konec tedna so policisti od Obrova proti Materiji vozili za mercedesom CT-816-NB, italijanskih registrskih oznak, ki na znake policistov ni ustavil. Vozilo so ustavili v Hrpeljah, štirje potniki in voznik pa so se pognali v beg.



Policisti so nekaj minut kasneje prijeli 36-letnega državljana Irana, za katerega se je izkazalo, da je vodnik, in dva nelegalna migranta, prav tako državljana Irana.



Postopki še potekajo, poroča PU Koper.