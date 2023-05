Vozilo se je prevrnilo po bregu, eno reševali s helikopterjem

Danes ob 12.36 je na cesti Roče–Slap ob Idrijci v občini Tolmin osebno vozilo zapeljalo z vozišča in se prevrnilo po bregu.

Gasilci PGD Tolmin so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator. V nesreči poškodovani osebi so na kraju oskrbeli reševalci NMP Tolmin. Eno osebo je v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana prepeljal helikopter Slovenske vojske skupaj z dežurno ekip HNMP.

Na kraju je bila prisotna tudi policija, ki je tudi zavarovala kraj pristanka helikopterja. Poškodovanega psa je oskrbela dežurna veterinarka, poroča uprava za zaščito in reševanje.