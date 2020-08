Ob 18.41 se je na cesti Rakek–Podskrajnik (občina Cerknica) prevrnilo osebno vozilo. Gasilci PGD Cerknica so kraj nesreče prometno in požarno zavarovali, odklopili akumulator in posuli z vpojnim sredstvom po vozišču razlite tekočine.



Reševalci NMP so poškodovano osebo prepeljali v UKC Ljubljana na zdravljenje, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.