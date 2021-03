Vozilo samo zapeljalo po klancu navzdol in povozilo občanko

Ob 6.50 je v Preložah, občina Ilirska Bistrica, vozilo samo zapeljalo po klancu navzdol in pri tem povozilo občanko.



Gasilci PGD Ilirska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili osebo izpod vozila ter nudili pomoč ekipi NMP in policiji.



Poškodovano osebo je na nadaljnje zdravljenje v SB Izola odpeljala ekipa NMP Ilirska Bistrica, piše uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: