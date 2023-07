Vozilo pustil pred hišo in odšel peš proti Belvederju

V petek ob 13.20 so na PU Koper dobili prijavo, da voznik osebnega avtomobila od Kozine proti Kopru nevarno vozi po avtocesti. Policisti so ugotovili, kdo je lastnik vozila.

»Dobrih 10 minut zatem smo dobili prijavo, da je voznik istega vozila pri Strunjanu od zadaj trčil v osebni avtomobil prijavitelja in odpeljal naprej. Zatem je poklicala še občanka, ki je povedala, da je nekdo pred njeno hišo v Strunjanu pustil vozilo in odšel peš proti Belvederju. V vseh treh primerih je bilo v informacijah omenjeno isto vozilo. Policisti so moškega po opisu izsledili in identificirali kot 36-letnega državljana Ukrajine, ki prebiva v Sloveniji. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, rezultat je bil 1,37 mg/l alkohola, odrejeno mu je bilo pridržanje,« sporoča Anita Leskovec s PU Koper.

Policisti še naprej zbirajo obvestila za potrditev suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu in se zahvaljujejo vsem klicateljem za njihove takojšnje in zelo konkretne informacije.