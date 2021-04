Vozilo prevrnjeno, tovor raztresen po cesti

V torek ob 19.48 je na cesti Metlika–Novo mesto v Dolah (občina Metlika) tovorno vozilo s prikolico zapeljalo s cestišča, se prevrnilo na bok, pri tem pa se je raztresel tovor (koruza). Gasilci PGD Črnomelj so odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine, razsvetlili kraj nesreče in pomagali policiji ter delavcem cestnega podjetja. Reševalci NMP ZD Metlika so voznika oskrbeli in ga odpeljali v bolnišnico v Novo mesto.



V času odstranjevanja posledic nesreče je bil promet urejen izmenično enosmerno, poroča uprava za zaščito in reševanje.

