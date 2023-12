Vozilo povozilo peški, odpeljali so ju

Ob 8.42 je na križišču Vojkove in Sedejeve ulice v Novi Gorici osebno vozilo trčilo v peški. Gasilca JZ GRD GE Nova Gorica sta zavarovala kraj dogodka in pomagala reševalcem NMP Nova Gorica pri oskrbi poškodovank. Prepeljani sta bili v SB Šempeter pri Gorici, sporočajo iz Uprave RS za zaščito in reševanje.