Vozilo na streho, življenje potnika visi na nitki

Včeraj, okoli 23. ure se je na regionalni cesti od Litije proti Jablanici zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste, vozilo pa se je na nasipu prevrnilo na streho.

Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana o hudi prometni nesreči: »Pri tem se je voznik lažje telesno poškodoval, potnik v vozilu pa je bil huje poškodovan. Z reševalnim vozilom sta bila odpeljana v UBKC Ljubljana, njuno življenje pa ni ogroženo. Vozniku je bil odrejen strokovni pregled, prav tako je bilo ugotovljeno da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1187 klicev, 353 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 102 nanašalo na kriminaliteto, 109 na javni red in mir, ter 109 na prometno varnost.

Pri prometni varnosti so obravnavali 27 prometnih nesreč z materialno škodo, nesreči z lahkimi telesnimi poškodbami in nesrečo, v kateri je bil huje poškodovan potnik v vozilu. Večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli 8 vozil.