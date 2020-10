Včeraj ob 20.05 je med naseljema Dokležovje in Ižakovci v občini Beltinci voznik osebnega vozila zdrsnil s cestišča in se prevrnil na streho. Poškodonale so se tri osebe, ki so jih reševalci PHE Murska Sobota prepeljali v SB Murska Sobota. Gasilci PGD Murska Sobota so na kraju dogodka nudili razsvetljavo ter pomagali reševalcem, policiji in vlečni službi, poroča spin112.