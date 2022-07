Vozilo na streho, štirje poškodovani

Včeraj ob 13.16 je na dolenjski avtocesti za priključkom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta vozilo zapeljalo s ceste na brežino in nato na strehi obstalo na prehitevalnem voznem pasu.

Gasilci PGD Stična, Trebnje in GB Ljubljana so zavarovali kraj, nudili prvo pomoč štirim poškodovanim osebam in jih predali v oskrbo reševalcem.

Vozilo so postavili na kolesa ter z vpojnim sredstvom posuli iztekle motorne tekočine, poroča uprava za zaščito in reševanje.