Vozilo na streho, dva odpeljali

Včeraj ob 21.11 je na cesti Kamnik–Stahovica pri naselju Spodnje Stranje, občina Kamnik, osebno vozilo zapeljalo z vozišča in se prevrnilo na streho.

Gasilci PGD Kamnik so zavarovali in osvetljevali kraj nesreče, nudili prvo pomoč udeležencema, usmerjali promet, odklopili akumulator na vozilu, nudili pomoč delavcem avto vleke pri nalaganju vozila in očistili vozišče.

V nesreči poškodovani osebi so na kraju oskrbeli in nato prepeljali v UKC Ljubljana reševalci NMP Kamnik. še poroča uprava za zaščito in rešvanje.